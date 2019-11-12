У Миколаївській ОДА підліток шукав «закладку» на очах у поліції

Біля Миколаївської обласної державної адміністрації молодий чоловік шукав наркотики, заховані у клумбі з кущами.

Про інцидент повідомив Віталій Матвєєв в групі «Contact center при Миколаївській міській раді» у Facebook, додавши відповідне фото і відео.

«Молодий хлопець серед білого дня руками судорожно перекопував клумби Обласної державної адміністрації в пошуках закладки з наркотиками! Проїжджав патруль поліції проводжав події поглядом, для поліцейських це вже норма поведінки підлітків? Викликав поліцію, залишив всі дані, реакції нуль, за 40 хвилин ніхто навіть не приїхав і не передзвонив!», – написав він.





