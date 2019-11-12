На Волині сім’я отруїлася невідомою речовиною: чоловік помер, жінка та немовля – у лікарні

У Волинській області поліція встановлює обставини смерті 45-річного чоловіка та госпіталізації його дружини з семимісячним немовлям.

Як повідомляє поліція Волинської області, вчора, 11 листопада, в селі Яромель Ківерцівського району в будинку за місцем проживання односельці виявили непритомним подружжя місцевих мешканців. Разом з малолітньою дитиною їх госпіталізували.

За даними поліції, того ж дня чоловік помер у лікарні. З метою остаточного встановлення причин смерті його тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом смерті людини відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією «нещасний випадок».

Проводитися досудове розслідування, встановлюються всі обставини трагедії.

Як розповів УНІАН директор з інформаційно-аналітичної роботи КП «Луцька міська клінічна лікарня» Андрій Смольянінов, чоловік і жінка, які вчора були доставлені до лікарні, отруєні невідомою речовиною.

«За клінікою це абсолютно не схоже на отруєння грибами. Пацієнти були доставлені в несвідомому стані у відділення детоксикації гострих отруєнь та діалізу, де проводилася інтенсивна терапія. Незважаючи на це, чоловік вночі помер. Жінка на ранок прийшла до свідомості. Наразі вона продовжує отримувати інтенсивну терапію», – сказавши Смольянінов.

За його словами, жінка перебуває у тяжкому стані. Лікарі наразі не дають жодних прогнозів щодо її одужання.

Як повідомили у Волинському обласної дитячому територіальному медичному об єднанні, наразі семимісячне немовля перебуває у них на лікуванні.