Через танення льоду Арктика відображає менше тепла

Здатність Арктики відбивати тепло визначається так званим ефектом альбедо, тобто показником відбивної здатності поверхні об’єкта. В даному випадку це показник того, наскільки добре снігова або крижана поверхня відкидає сонячне світло назад в космос.

Команда дослідників із США використовувала супутникові дані, що відносяться до початку 1980-х років, щоб визначити в Арктиці рівень ефекту альбедо.

З тих пір, коли були отримані ці дані, Арктичний регіон посилено нагрівається: тут це відбувається в три рази швидше, ніж у середньому по всій земній кулі. Більша частина цього потепління була приписана зменшення поверхневого ефекту альбедо.

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Коли сонячне світло потрапляє на білу поверхню, таку як сніг і лід, велика частина його відбивається назад у простір, не нагріваючи навколишнє середовище.

А тим часом темні поверхні мають тенденцію поглинати більше тепла. Оскільки регіон нагрівається, втрачається все більше льоду і снігового покриву. В результаті більш темні області залишаються відкритими для сонячного світла.

Дощів стало більше, снігопадів – менше

На основі супутникових даних 30-річної даності дослідники виявили, що морський лід, сніг на поверхні морського льоду і лід на суші в рівній мірі сприяли ефекту альбедо в регіоні.

Ці три середовища майже однаково сприяли зменшенню поверхневого альбедо, пояснив співавтор дослідження, доктор Хайлонг Ванг з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії.

Дослідження показало, що в Арктиці з 1982 по 2014 рік спостерігалося зниження поверхневого ефекту альбедо на 1,25–1,51 відсотка.

Потепління призвело до збільшення рівня опадів. Однак, додав доктор Ванг, збільшилася кількість дощів, а не сніг. Незважаючи на те, що це стосувалося північної полярної області.

Кількість снігопадів істотно зменшилася. Сніговий покрив скоротився на 30 відсотків. Одна з гіпотез полягає в тому, що зменшення кількості снігопадів стало результатом потепління в регіоні.

По мірі того, як температура підвищується, ефект альбедо буде продовжувати падати, створюючи тим самим позитивну петлю зворотного зв’язку. Постійне нагрівання триватиме до тих пір, поки петля не буде розірвано.

За матеріалами ВВС

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