Ніякі відшкодування від Ляшко не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, — Герус

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від «Слуги народу» Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екс-нардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, той чиє замовлення виконував.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

«Я ніякі відшкодування від нього (Ляшко. – Ред.) не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав чиє замовлення він там виконував. В принципі, це і так зрозуміло. Але раптом він би підтвердив, щоб всі це розуміли», — сказав Герус.

Раніше Герус на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Ляшко очікував його в аеропорту «Бориспіль» і висунув претензії щодо імпорту електроенергії з РФ. «Все нормально, постраждала тільки сорочка», — написав депутат