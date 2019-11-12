Незгодні руйнують себе як частину тіла влади

У чилійському Сантьяго і Гонконгу знову почалася гостра фаза вуличних протестів. Сплеск протесту в гібридних режимах (ще Ліван, Венесуела, Болівія і тд.) має кілька причин. Можна довго їх перераховувати. Зауважу тільки одне, що часто випускають з уваги. Очевидний прогрес у збільшенні тривалості життя і оздоровленні суспільства згубним чином позначається на полупериферийных товариства. Старі довго працюють (скрізь ж ще й збільшують пенсійний вік), інвалідів менше, немає воєн з масовими жертвами людей працездатного віку — а тому молоді не дістаються ці робочі місця.

На їх тлі ще один гібридний режим — російський — здається тишею і гладдю. Тому дивними виглядають неспівмірні недавнім млявим виступів у Москві активні репресивні заходи. Але всіх цих болячок сучасної напівпериферії не уникнути і Росії. І відповіддю на них не будуть масові протести, а старі випробувані ще з радянського часу заходи: тихий саботаж, юродство («карнавализм»), пиятика і ескапізм. Незгодні руйнують себе, як частина тіла влади. Заодно і голова цього тіла тихо сходить з розуму.