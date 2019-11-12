Нью Йорк Таймс: Повернення Росії не припиняється з Сирією

Звикайте до цього, тому що вплив Росії поширюється на регіон поруч з вами.

Для багатьох на Заході повернення Росії на світову арену за останні кілька років стало несподіваним і не особливо приємним. Після розпаду Радянського Союзу країна була списана як регіональна держава, заправна станція, що маскується під держава.

Однак п’ять років тому Росія, як і раніше стійка, незважаючи на санкції Заходу, накладені на її дії в Україні. Він ефективно виграв у військовому відношенні в Сирії: сьогодні він є впливовою особою в цій країні; перемога підняла свій авторитет на Близькому Сході і забезпечила матеріальну підтримку претензій Москви на те, щоб знову стати великою державою.

Ті, хто відчуває цей момент з деяким дискомфортом, повинні звикнути до цього: Росія не наддержава, але вона повернулася як важливий незалежний гравець. І він буде грати в різних регіонах світу в найближчі роки.

Для самих росіян це здається цілком природним. У 1990-ті роки, коли світ побачив Росію на спині, російські лідери ніколи не дивилися на країну як на закінчену. Скоріше, вони вважали, що його пострадянський занепад та вихід з світової сцени носять лише тимчасовий характер – те, що Росія зазнала раніше і зрештою подолає. Єдине питання полягав в тому, яку форму він прийме.

У 2000-х роках Москва розчарувалася у своєму бажанні стати частиною розширеного євроатлантичної спільноти: її прохання про те, щоб Сполучені Штати вважали їх рівними, не вразили Вашингтон, а її вимоги поважати інтереси своєї національної безпеки ігнорувалися. у процесі розширення НАТО. І тому з початку 2010-х Кремль почав намітити курс, який зовсім розходився з його колишньою політикою західної інтеграції.

З російської військової інтервенцією на Україні в 2014 році, після закінчення холодної війни, в якій домінував Захід, порядок був завершений. Захоплення Криму і підтримка сепаратизму на Донбасі не віщували політику підкорення Східної Європи, як побоювалися багато хто на Заході, але явно обмежували Україну та інші колишні радянські республіки від будь-якого майбутнього розширення НАТО. Буфер безпеки повернувся. Якщо застосування сили на Україні, з точки зору Кремля, було по суті оборонним, втручання Росії в Сирію в 2015 році було ризикованим гамбітом для визначення геополітичних результатів на Близькому Сході – відомої підступної території для сторонніх, покинутих Радянським Союзом у той час. війни в Перській затоці 1991 року, З тих пір результати військової операції і дипломатичного маневрування не тільки збентежили перших критиків, але й перевершили навіть очікування самого президента Володимира Путіна.

Досягнення Росії на Близькому Сході виходять далеко за рамки успіху в самій Сирії. Москва виграє від гнучких полусоюзников з Туреччиною та Іраном, домовленостей про ціну на нафту з Саудівської Аравією і знову відроджених військових зв’язків з Єгиптом. Він знову грає певну роль в Лівії, державі, на яку багато ліванці сподіваються допомогти їм згуртувати свою країну, і потенційного посередника у сфері безпеки між Іраном і країнами Перської затоки – і все це при збереженні тісних відносин з Ізраїлем.

Сьогодні така ступінь взаємодії з Близьким Сходом явно виділяється в російському зовнішньополітичному ландшафті. Завтра це навряд чи стане винятком. Вже деякий час Москва паралельно з Вашингтоном займається політичним врегулюванням в Афганістані. Це вимагає маневрування між Кабулом і талібами; Пакистан та Індія; Китай і США. Минулого місяця пан Путін провів суду для 43 африканських лідерів у Сочі; Це був перший російський саміт з континентом, де Москва рекламує себе насамперед як партнера з безпеки.

Достовірність цього твердження підтверджується не тільки досвідом Сирії, але і політичної та матеріальною підтримкою Росії Ніколаса Мадуро у Венесуелі, який все ще тримається, незважаючи на те, що майже рік тому його оголосили незаконним близько 50 країн на чолі з США. , Куба, знову перебуває під тиском адміністрації Трампа, зміцнює свої зв’язки з Росією, про що свідчать нещодавні подвійні візити в Гавану прем’єр-міністра Дмитра Медведєва і в Росію президента Мігеля Діас-Карнела. Крім латиноамериканських лівих режимів, Москва тягнеться до Бразилії (члену БРІКС), Аргентині та Мексиці.

Якщо близькосхідні досягнення послужать керівництвом, то нова зовнішня політика Росії не стільки про світовому порядку, скільки про місце Росії в цьому порядку. Радянський Союз ходив по всьому світу, витрачаючи величезні ресурси на втрачене ідеологічне справу і величезні геополітичні амбіції. Російська Федерація зробила висновки з цього. Коли він подорожує за кордон, він використовує захисні буфери, як в Україні, статус як в Сирії і в основному гроші в інших місцях. Тут немає грандіозного задуму, але багато пошуку можливостей, заснованого на перевагах кожного потенційного угоди. Росія не нав’язує жодних моделей іншим і у своєму нинішньому стані навряд чи стане моделлю для кого-небудь.

І тут лежить велика застереження. Росія явно пробиває собі вагу. Його зовнішня політика з боку великих держав не спирається на відповідну економічну міць. Його колишнє технологічне майстерність було сильно пом’ятий. Його правляча еліта занадто зайнята гонитвою за грошима, щоб дати достатньо часу на роздуми і дії в національних інтересах. І звичайно, недавня зовнішня політика Росії мала свою частку невдач і грубих помилок.

Наприклад, вибір використання зброї інтернет-технологій для впливу на внутрішню політику інших країн викликав звинувачення з боку таких важливих партнерів, як Німеччина і Франція, але не зміг досягти політичних цілей Росії. Що стосується втручання у вибори, Росія, як і будь-яка інша країна, буде розумно утримуватися від проникнення в політичні спальні інших країн – не тому, що джентльмени цього не роблять, а тому, що, як правило, немає виграшу, а є лише відкат назад.

Як би те ні було, проте Росія повернулася і залишилася тут. Іншим краще прийняти це і навчитися справлятися з цим – без надмірних очікувань, але і без надмірного страху. У світі, де все більше домінує суперництво США і Китаю, великі незалежні суб’єкти, такі як Росія, можуть зіграти важливу роль у запобіганні дорогої біполярної конфронтації.