Не пустять жебраків і торговців. Київрада поновила правила користування метро

У метро Києва тепер не пустять жебраків, торговців і агітаторів. На пленарному засіданні Київської міської ради у вівторок депутати затвердили нові правила користування Київським метрополітеном. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Згідно з нововведеннями, в столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику і грати на музичних інструментах. Крім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною», — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, для безпечного пересування пасажирів з вадами зору, дозволяється проїзд з собакою-поводирем, однак тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) перевозяться виключно у чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентарю, саджанців, рибальських снастей.

«Пасажири метро зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід у підземку буде заборонений частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах та скейтах», — йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали 62 депутати Київради з 120.

Відомо, що попередні правила столичної підземки були затверджені Київрадою в 1995 році.