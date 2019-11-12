Заступник голови поліції Київської області підозрюють у створенні ОЗУ

Тимчасово виконуючу обов’язки заступника голови поліції Київської області Майю Бреславскую підозрюють у причетності до створення організованої злочинної групи. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Юрій Ларченко, продемонструвавши рішення про обшук, прийняте в межах кримінального провадження.

За даними слідства, Бреславська організувала злочинну групу, яка вимагала гроші у водіїв, які попалися на водінні в стані алкогольного сп’яніння. В ОПГ «перевертнів у погонах» крім Бреславской входили інспектор організації діяльності груп реагування обласного главку Михайленко, головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем, методичного та інформаційно-технічного забезпечення поліції Київської області Балаєва, співробітники сектору превенції Вишгородського відділу поліції Глушенко і Бенедищук, патрульний Вишгородського відділу поліції Бобко, патрульний Богуставского відділення поліції Доник, патрульний Броваского відділення поліції Шпоть, начальник обласного відділу аналізу та планування управління превентивної діяльності Мосейчук та інспектор відділу організації діяльності груп реагування УПД поліції Київської області Остренко.

Як зазначив блогер, за гроші правоохоронці водіям пропонували відкупитися від відповідальності, після чого порушники з поліцейської бази зникали. «Сьогодні в кабінеті Начальника УПД ГУ НП у Київській області Бреславской проводився обшук у рамках досудового розслідування, яке проводить ДБР. Її одозревают в «продажі» справ за ст. 130 КУпАП», — написав Ларченко 11 листопада.

У свою чергу прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции повідомила, що в Київській області викрито групу поліцейських, яка сприяла уникненню відповідальності водіїв-порушників. «Керівництво Департаменту патрульної поліції НПУ ініціювало службову перевірку за фактами зловживання владою окремими працівниками, які за грошову винагороду допомагали водіям-правопорушників. Працюючи над інформацією, оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими ДБР, за процесуального керівництва столичної прокуратури, розкрили схему, налагоджену поліцейськими Київської області», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що стежити за «перевертнями» почали ще навесні поточного року. «Учасники групи з метою незаконного отримання додаткового заробітку розробили схему звільнення від відповідальності осіб, які були виявлені за кермом транспортного засобу у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння і позбавлені права подальшого управління. Реалізовували спільники свій задум кількома шляхами: вносили недостовірні відомості Інформаційний портал Нацполиции про закриття адміністративних проваджень, направляли на адресу завідомо підроблені постанови суду про закриття цих виробництв, затягували строки розгляду адміністративних справ і направляли в суд по закінченню терміну», — розповіли в ДВБ.

Крім того, залучені до схемі окремі співробітники поліції за хабарі повертали правопорушників водійські посвідчення, вилучені згідно з рішенням суду, видавали права особам, які не проходили навчання в автошколах або не здали іспити з водіння, і надавали потрібні відомості з інформаційних порталів НПУ.

Задокументовано 97 фактів внесення учасниками групи недостовірних відомостей у Інформаційний портал НПУ щодо закриття адміністративних проваджень, розпочатих за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кпап і 38 фактів отримання ними неправомірної вигоди за «надані послуги».

Проведено 18 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів групи та за місцем служби. Вилучена документація (адміністративні протоколи, адміністративні провадження, рішення судів), вилучені у водіїв 60 посвідчень, 14 одиниць оргтехніки, 16 мобільних телефонів, 10 банківських карток, майже 100 тисяч гривень і 4000 доларів.

В даний час слідчими ДБР вже оголошено підозру у ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою , яка має право доступу до неї) КК України, одного із активних учасників викритої групи, готується вручення підозр ще чотирьом працівникам поліції. Тривають слідчі дії з метою залучення змовників до кримінальної відповідальності.