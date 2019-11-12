«За законом у Путіна немає іншого вибору»

Навальний написав Путіну листа з вимогою порушити справу проти прокурора Москви

Опозиційний політик Олексій Навальний написав лист президенту Росії Володимиру Путіну. У ньому він просить «провести перевірку та вжити заходів щодо дострокового звільнення з посади прокурора Москви Попова Дениса Геннадійовича» і направити матеріали перевірки СКР і ФСБ «для порушення кримінальної справи за фактом вчинення [Денисом] Поповим злочинів корупційної спрямованості».

Навальний впевнений, що «за законом у Путіна немає іншого вибору, крім як «звільнити» прокурора Москви.

У своєму листі до Путіна Навальний пише, що Фонд боротьби з корупцією встановив, що «в період здійснення своїх повноважень Ізмайловського міжрайонного прокурора міста Москви, першого заступника прокурора Тульської області, прокурора Республіки Хакасія, прокурора Республіки Дагестан Поповим Д. Р. були допущені порушення законодавства про протидію корупції, що тягнуть дострокове звільнення від посади».

Серед допущених Поповим порушень Навальний вказує факти, які напередодні були озвучені ним у фільмі-розслідуванні, присвяченому родині столичного прокурора. У ролику Навального, зокрема, вказується, що в 2009 році тоді ще дружина Дениса Попова Ірина Попова оформила в Чорногорії фірму Monte Biser, через яку «почала здійснювати володіння і користування нерухомим майном на загальну суму 3 млн євро». Посилаючись на статтю Сімейного кодексу РФ, Навальний пише, що майно в Чорногорії є спільною власністю подружжя Попових. Такий же сумісною власністю Попових Олексій Навальний називає квартиру в Марбельї (Іспанія). Її, як говорить у своєму ролику політик, дружина московського прокурора купила за 645 тис. євро. Відзначимо, що в деклараціях Дениса Попова кажуть, що його дружина Ірина не мала офіційного доходу.

Також політик Навальний розповів президенту Росії, що матері прокурора Дениса Попова — 79-річної Людмили Попової — належить величезний особняк на Рубльовці. «Вважаю, що нерухомість (матері прокурора — Прим. ред.) фактично використовується Поповим Д. Р., і в порушення пункту 4 статті 19 ГК РФ, що забороняє придбання прав і обов’язків під чужим ім’ям, оформлені на матір Попова Д. Р Попову Л. М.», — пише в листі Путіну Навальний.

Напередодні Znak.com намагався зв’язатися з Денисом Поповим за номером, вказаним в розслідуванні Олексія Навального, однак телефон прокурора був відключений. У зв’язку з цим редакція направила офіційний запит в прокуратуру Москви. На момент публікації відповідь з наглядового відомства в редакцію не надходив.