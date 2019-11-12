Олексій Кунгуров отримав 15 діб за статтю «чи Припустимо називати російський народ гівном?

Суддя Ленінського райсуду Тюмені Ломакіна Світлана прийняла рішення заарештувати на 15 діб тюменського опозиційного блогера Олексія Kungurova. Вона визнала його винним у правопорушенні за статтею 20.3.1 КоАП РФ («Збудження ненависті або ворожнечі публічно через інтернет»), передає кореспондент Znak.com із залу суду.



На засіданні з’ясувалося, що справу порушено за підсумками моніторингу соцмережі «ВКонтакте», де була знайдена посилання на пост в його ЖЖ «Припустимо вважати російський народ гівном?» Приналежність Kungurova до акаунта встановлено: ТОВ «ВКонтакте» надала силовикам (справою займалися регіональний центр з протидії екстремізму і РУ ФСБ по Тюменської області) відомості про IP-адресу, з якого користувач заходив в акаунт Kungurova у «ВКонтакте». А провайдер «ЕР-Телеком холдинг» підтвердив, що уклав договір з Кунгуровым на послуги зв’язку і IP провайдер виділив Кунгурову.



Пост в ЖЖ зібрав понад 2400 переглядів і більше 1200 коментарів. Експертну оцінку матеріалу поста проводила регіональна лабораторія досліджень етноконфесійних відносин і проведення соціокультурних експертиз ТюмГУ, в тому числі експерт Ольга Пушкаревич. В інтерв’ю «Вголос.ру» вона заявляла, що репостами користувачі «пропагують небезпечні думки». Експертиза встановила, що в пості є ознаки збудження ненависті і ворожнечі до російського народу, пропаганда неповноцінності людини в залежності від його національної приналежності.

Мстислав Письменков / Znak.com



На суді Кунгуров вказав у розписці, роз’яснює права та обов’язки, що він — Володимир Путін, тому що «не пам’ятає своє ім’я, треба подивитися в паспорт». Йому цього зробити не дали. Надалі він заявив, що його ввечері викрали невідомі люди в цивільному і привезли в «невідоме місце з гратами на вікнах», де тримали аж до суду. Він просив права на захист і просив відкласти суд, щоб зв’язатися з адвокатом, — суддя відмовила йому, так як обвинувачений має лише право на захист» в адміністративному провадженні і не надав телефон адвоката. Кунгуров казав, що не пам’ятає контакти, вони в договорі з адвокатом в квартирі.

Він також заявив, що в матеріалах справи є відповідь ТОВ «ВКонтакте» від 12 серпня на запит силовиків, але самого запиту в матеріалах справи немає. Кунгуров також просив привести в суд експерта «Ер-Телеком холдинг», аби той пояснив, чому і як технічно оператор здійснює стеження за клієнтами?»

Кунгуров, за словами його дружини, не зміг виїхати з Росії, як обіцяв в 2018 році, через його судимість за статтею «Виправдання тероризму».

Як раніше писав Znak.com, Kungurova затримали напередодні ввечері, 11 листопада, коли він вийшов з дочкою в магазин, і залишили у відділі поліції № 5 до суду. Адміністративну справу було порушено за його поста в ЖЖ «Допустимо називати російський народ гівном?» від 18 січня.

У 2016 році Кунгуров був засуджений до 2 років колонії за статтею «Виправдання тероризму» за пост в ЖЖ з назвою «Кого насправді бомблять путінські соколи?» — його роздуми про військових діях РФ в Сирії. Після звільнення в 2018 році блогер заявляв про плани залишити Росію.