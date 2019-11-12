Леонід Крючков – київський бізнесмен, меценат трохи і політик. Сфера його ділових інтересів широка і поширюється на будівельну галузь, фінанси і транспортну логістику, девелопмент і обслуговування морських портів.

Леонід Крючков – київський бізнесмен, меценат трохи і політик. Сфера його ділових інтересів широка і поширюється на будівельну галузь, фінанси і транспортну логістику, девелопмент і обслуговування морських портів. Цікавлять його і великі енергетичні проекти. В цілому, згідно з офіційними реєстрів, Леонід Крючков є засновником і бенефіціаром 18 компаній.

Крючков – киянин, народився у 1979 році, 18 вересня. Одружений і виховує з дружиною Антоніною двох дітей. Батьки бізнесмена сьогодні пенсіонери, раніше батько працював у Національній академії наук, а його мама – в «Київпроекті».

Леонід Крючков має дві магістерські ступені – з управління міжнародним бізнесом і промислового маркетингу, а також одну наукову – він кандидат економічних наук. Навчався в київських вузах – Національному економічному університеті та Політехнічному інституті імені Сікорського. Обидва заклади закінчив у 2001 році.

У період 2001-2014 років Гачків розвивав свій бізнес і працював у цілому ряді комерційних, громадських і політичних організацій: «Райффайзенбанку» (2001-2003 рр.), акціонерному товаристві «Київреконструкція» (2004-2008 рр..), у комісії у справах сім’ї, молоді та спорту при Київському міському раді з 2006 року. І два роки (з 2010 по 2012) обіймав посаду помічника депутата Верховної Ради Столара від «Партії регіонів». А також сам балотувався в парламент країни в 2019 році.

У 2014 р. був призначений на посаду в держсекторі і керував підприємством оборонної сфери «Укрінмаш». Восени 2016 р. Леонід Крючков залишив цей пост і повністю зосередився на власних комерційних проектах.

Основна спеціалізація Крючкова – скупка перспективних діючих бізнес-структур будь-якої спрямованості з метою підвищення їх прибутковості. За даними ЗМІ, сьогодні до них відносяться сервісні та промислові, стивидорские і девелопинговые акціонерні товариства «Рент проперті груп», «Артдизайн», «Сучасні асфальтобетонні технології», «Сервіс-порт», «Інвестбудпроект», плюс кілька великих офісних центрів у столиці та ін Все, що може принести дохід. До речі, саме на тему злиттів і поглинань компаній Леонід Крючков писав свою дисертацію.

Одна з бізнес-структур, що належать Леоніду Крючкову, група ORUM, постійно спонсорує український благодійний фонд EDUKIDS. Зокрема, його розвиваючу платформу ART4KIDS, підтримуючу грантами юні таланти.