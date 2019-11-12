«Путін хоче поставити Зеленського позицію прохача, щоб той довго клянчив про зустрічі, а він йому відмовить»: російський публіцист прокоментував зустріч лідерів

Російський публіцист Леонід Радзіховський повідомив, що президент Росії Володимир Путін не хоче особисто зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським і намагається поставити його в позицію прохача. Про це він написав у своєму блозі на Браузері.

Більш того, Радзіховський впевнений, що Москва буде наполягати на проведенні зустрічі в Нормандському форматі, тобто з представниками Німеччини та Франції.

«Дмитро Пєсков сказав, що зустріч Путіна і Зеленського повинна бути підготовлена. Мовляв, не може бути зустрічі просто так заради того, щоб зустрітися і подивитися один на одного. Мабуть, Путіну не хочеться зустрічатися один на один із Зеленським. Він хоче поставити його в позицію прохача, щоб той довго клянчив про зустрічі, а він йому відмовить», – припустив він. У той же час публіцист пише, що в Кремлі зараз і самі не можуть визначитися з тим, що робити на Донбасі, як вирішити конфлікт. А ось українська влада не влаштовує програма максимум Путіна про те, що «ДНР» входить до складу України на правах особливого держави, але підкорятися буде як і раніше Москві. «Крім цього, Україна ще повинна фінансово утримувати ці «республіки». На такий варіант там не згодні і ніколи не погодяться. Контрвариант України, щоб керівники «ДНР» пішли, а зв’язки з Москвою були значно ослаблені. Незрозуміло, влаштовує такий варіант Москву чи ні. Напевно, про це зараз Путін і думає», – підсумував він.