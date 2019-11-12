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До довічного: Рада посилила відповідальність за підробку ліків

12.11.2019

Верховна Рада прийняла закон про посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських препаратів. Кнопку «за» натиснули 363 народних обранця. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Згідно з текстом закону, такі дії за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання або збут завідомо фальсифікованих ліків будуть каратися позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

Ті ж дії, вчинені повторно або за змовою групою осіб, або службовою особою, медичним або фармацевтичним працівником, або з допомогою масштабного поширення (через інтернет) або у великих розмірах — від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Ці ж дії, що спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, будуть каратися вже довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

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