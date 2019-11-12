До довічного: Рада посилила відповідальність за підробку ліків

Верховна Рада прийняла закон про посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських препаратів. Кнопку «за» натиснули 363 народних обранця. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Згідно з текстом закону, такі дії за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання або збут завідомо фальсифікованих ліків будуть каратися позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

Ті ж дії, вчинені повторно або за змовою групою осіб, або службовою особою, медичним або фармацевтичним працівником, або з допомогою масштабного поширення (через інтернет) або у великих розмірах — від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Ці ж дії, що спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, будуть каратися вже довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.