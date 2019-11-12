Носорогів намагаються врятувати за допомогою фальшивих рогів

На відміну від парнокопитних, у носорога ріг являє собою пучок щільно склеєних волосся — близько 7 на квадратний міліметр. В якості цементу служать виділення сальної залози на носі і безліч мертвих клітин, заповнених кератином («роговим білком») і меланіном (пігментним білком).

Саме ця конструкція стала виною того, що кілька видів носорогів в Азії та Африці знаходяться під загрозою зникнення. В останні кілька років популяція диких носорогів повільно, але вірно скорочується — з майже 29 тисяч у 2013 році до 27300 особин в 2019 році. У 2018 році жертвою браконьєрів ставали в середньому 2,4 тварини в день. Однією із стратегій боротьби може стати створення підроблених рогів, які заповнять ринок і замінять собою оригінали, тим самим знизивши прибуток для браконьєрів, що, імовірно, має відлякати їх від незаконного полювання.

Жуйсинь Ми з колегами з Університету Оксфорда і Фудана в Шанхаї запропонували свій рецепт для створення штучного рогу. За основу вони взяли волосся інших непарнокопитних — коней. Вони схожі на носорожьи, однак покриті ще зовнішньої плівкою — кутикулою. Вчені відмили волосся від кутикули за допомогою броміду літію і виявили, що так вони ще краще тримаються в пучку.

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Точний склад речовин, які в природі склеюють волосся в розі носорога, невідомий. Але оскільки цей «цемент» складається в основному з клітин і виділень сальної залози, то дослідники припустили, що більшу його частину складають білки — кератин, меланін та позаклітинні скріплюють білки начебто фібронектину. Тому на заміну цьому «цементу» вони запропонували фіброїн — білок, з якого побудований шовк, до того ж його нескладно синтезувати у лабораторії.

З допомогою кінського волосся і шовку вчені зібрали кілька варіантів рогів. На виробництво рогу поменше діаметром 4 см і довжиною 10 — пішло всього кілька днів, а от великі роги — 12 сантиметрів у діаметрі і 35 сантиметрів у довжину — довелося висушувати печі тижнями. Потім дослідники відполірували свої фальшивки і виявили, що відрізнити від справжніх рогів досить складно.

Вчені порівняли свої роги з оригіналом за кількома параметрами. Виявилося, що і під мікроскопом вони виглядають схоже, і починають руйнуватися при однакових температурах. Нарешті, механічні властивості рогів теж виявилися схожими: вони були в рівній мірі стійкі до розтягування і перегинів. Дослідники пояснюють це складом рогів: як оригінал, так і підробка складаються з міцних стрижнів, яким простіше зламатися, ніж зігнутися, і м’якого прошарку, яка швидше гнеться, ніж ламається, і ці дві складових компенсують один одного.

Автори проекту не беруться передбачити подальшу долю свого винаходу і розрахувати, наскільки фальшиві рогу будуть дешеві і допоможуть насправді врятувати популяцію носорогів. Тим не менш, вони відзначають, що їм вдалося досить точно відтворити не тільки структуру рогу, але також його хімічний склад та механічні характеристики, що зробило його майже не відрізнятись від оригіналу.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», полювання на роги зникаючих видів носорогів досягла страхітливих розмірів, і перешкоджати браконьєрам дуже важко. Наприклад, в ПАР, щоб захистити самку вимираючого виду носорога, їй заздалегідь видалили ріг, але тварину вбили заради залишився сантиметри рогу.

За матеріалами Nplus1

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