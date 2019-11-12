Україна готова до скасування санкцій проти Росії: з’явився невтішний прогноз

Україна ось уже п’ять років як готова до того, що санкції проти Росії рано чи пізно знімуть.

Таку заяву зробив віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю «РБК-Україна». За його словами, Київ розглядає такий сценарій як один з реальних.

«Ми розуміємо, що це може статися. Але завдання дипломатії, завдання високої політики в тому, щоб, по-перше, не допустити цього без досягнення необхідних результатів нам по Мінську. По-друге, якщо це все ж відбудеться – отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації у будь-якій формі, яка можлива на переговорах», – сказав він.

При цьому Кулеба підкреслив, що у випадку, якщо все-таки такий сценарій втілиться, лавини «зради» уникнути не вдасться.

Перед цим голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попередив, що вихід України з Мінських домовленостей може призвести до скасування міжнародних санкцій проти Російської Федерації.