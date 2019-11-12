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Казала, що вирішує будь-яке питання: чиновниця Офісу Зеленського взяла $150 тисяч за призначення заступника голови «Нафтогазу»

12.11.2019

Співробітники НАБУ затримали директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайстві.

Про це повідомив співрозмовник «Української правди в правоохоронних органах

За даними джерела, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв’язки в ОП.

Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Світлана Кондзеля працювала в різних відділах при президентові з 2009 року. У департаменті забезпечення доступу до публічної інформації — з 2014 року.

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