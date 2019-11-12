Рада підтримала заборону одноразових пакетів

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2051-1, який передбачає заборону одноразових пакетів з 2022 року.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Пропонується заборонити продаж пластикових пакетів тонше 50 мкм. Під заборону не потраплять біорозкладані, надлегкі пакети до 225 на 345 на 450 мм. Крім того, рибу, м’ясо, сипучі продукти і лід все ще можна буде придбати в пластиковій упаковці – для цих товарів законопроект також передбачає виключення.

Хоча біорозкладані пакети залишаться, аналогічна технологія – пакети з оксо-добавками будуть заборонені також з 2022 року.