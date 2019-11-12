Окупаційна влада Криму заявила, що запасів питної води вистачить до початку весни

Окупаційна влада Криму заявляють, що запасів питної води на півострові нібито вистачить до весни. Про це повідомив міністр сільського господарства» Криму Андрій Рюмшин, передає пропагандистський ресурс «КрымИнформ».

«Ми сьогодні маємо запаси до березня. Але у нас опади підуть в листопаді-грудні, плюс снігові січень і лютий», — стверджує так званий міністр.

За його словами, поки немає необхідності в тому, щоб обмежувати подачу води для кримчан.

Також представник окупаційної влади повідомив, що лише 15% засіяних озимих культур проросли з-за посушливої погоди на півострові.

«Попередні чотири роки були для нас оптимальними: дощі проходили в свій час. У цьому році, якщо буде м’яка зима, отримаємо сходи в грудні-січні. Нам потрібні до нового року дощі – якщо їх не буде, тоді вже й погано», — додав Рюмшин.

Відзначається, що в окупованому росіянами Криму в останні місяці переважає аномально тепла погода. Опадів майже немає.

Нагадаємо, що в 2014 році після окупації Росією Криму була припинена подача води на півострів по Північно-Кримському каналу. Цей канал з’єднує головне русло Дніпра з Кримом, тому Україна забезпечувала до 85% потреб кримчан у прісній воді.