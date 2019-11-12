В’ятрович проходить в Раду. Бужанський попередив, що наб’є йому е**ло

Екс-глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович пройде у Верховну Раду за списком «Європейської солідарності» замість Ірини Луценко. Про це з трибуни Ради заявив народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський.

«У черзі за нею йшла якась Наталія Бойко. Щоб в парламент замість неї зайшов Володимир В’ятрович, ця Наталія Бойко зняла свою кандидатуру і раптом виявилася радником нашого прем’єр-міністра», – заявив Бужанський.

Сам В’ятрович зазначив у своєму Facebook, що йде в політику заради того, «щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку і куди з радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувалися між собою українською мовою, не нехтуючи іноземними мовами, знали нашу історію, не спотворену з-за кордону і з упевненістю дивляться у своє майбутнє, неомраченное ні війною, ні здачею країни».

Також він опублікував скріншот повідомлення від Бужанського, в якому він в грубій формі попередив екс-главу Інституту нацпам’яті «не відкривати рот в його бік», інакше він буде бити в е**ло.

Проходження В’ятровича в парламент прокоментував і екс-глава Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.

«Сьогоднішнє просування за списком ЦВК у фракцію Порошенко одіозного рогуля В’ятровича, що відбулося завдяки підкилимним призначенням одного з членів партії Порошенка на роботу до прем’єра Гончаруку ще раз підтверджує слова, що ми маємо справу з реальною коаліцією двох, а не однієї політичних сил — Слуги Народу і ЄС Порошенко», – написав він на своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, сьогодні парламент підтримав проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата від партії «Європейська солідарність» Ірини Луценко. Раніше Луценко заявила, що вирішила скласти мандат через стан здоров’я.