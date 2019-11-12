Дерибан землі від секретаря Київради

Днями редакції інтернет-видання стало відомо про шахрайську схему, за якою в користування юридичним особам передаються гектари київських земель, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.

Одним з таких «щасливчиків» є товариство з обмеженою відповідальністю «Лібрен», яке, користуючись прихильністю столичних посадовців, зокрема, заступника Київського міського голови, секретаря Київської міської ради Прокопіва Ст. Ст. «вирішує» у Київраді питання щодо отримання в оренду земельної ділянки яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 82а.

Дійсно, чинне законодавство передбачає можливість надання у користування особі земельної ділянки у зв’язку з набуттям нею права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на цій ділянці. Проте, родзинка даної ситуації полягає в тому, що отримавши у 2017 році у власність гаражне приміщення площею всього 52, 2 кв. м. ТОВ «Лібрен» наразі претендує на отримання, ні багато ні мало, майже по гектару київської землі, на якій знаходиться придбана товариством будівля.

Більше того, сам перехід права власності на це гаражне приміщення до ТОВ «Лібрен» неодноразово ставав предметом розслідування общественных та антикорупційних організацій (СтопКор, Сила Громад) як такий, що відбувся на підставі підроблених документів, а на даний момент, — є предметом розгляду судової справи в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Однак, ані наведені обставини, ані тієї факт, що на вищевказаній земельні ділянці також знаходиться нерухоме майно фізичної особи, яка не має ніякого відношення до ТОВ «Лібрен», жодним чином не збентежили Департамент земельних ресурсів КМДА та комісію Киїради з питань містобудування, архітектури та землекористування, за погодженням яких питання надання земельної ділянки в користування ТОВ «Лібрен» було внесено до порядку денного сесії Київради 14 листопада 2019 р.

Схоже, що напередодні можливої зміни влади у столиці, її нинішні очільники, та близькі до них ділки-бізнесмени, вже не зупиняться ні перед чим, якщо перед очима з’явитися легка здобич у вигляді чергового «ласого шмату» київської землі. Залишається тільки сподіватись, що пильна уваги з боку преси та суспільства до подібних історій допоможе хоч трохи вгамувати апетити київських ненажер.

Автор: Ігор Томко