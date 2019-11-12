Екс-глава української зернової корпорації попросив політичного притулку у Литви

Стало відомо, що затриманий в жовтні екс-глава правління Державної продовольчої зернової корпорації України (ДПЗКУ) Петро Вовчук попросив Литву надати йому політичний притулок, — передає FaceNews.ua.

Петру Вовчуку інкримінують зловживання владою або службовим становищем і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. У Вільнюсі він живе з 2016 року, зараз підозрюваний перебуває під вартою.

За версією слідства, керівництво ДПЗКУ і представник міжнародного зернового трейдера організували корупційну схему, за якою належить корпорації зерно було поставлено в Саудівську Аравію. Поставка здійснювалась на умовах післяплати, що не відповідало ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ було завдано шкоди у розмірі 60 млн доларів.