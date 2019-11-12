Апсайклинг: модне слово і діло

З грудня 2011 року, коли це слово вперше внесли в електронний словник, частота його вживання зросла на 181%. А за останній рік запити, пов’язані з цим словом, подвоїлися.

Це, очевидно, пов’язано з тим, що до процесу виробництва товарів сміття останнім часом підключилося рекордна кількість компаній з різних країн, в тому числі і з України.

Наприклад, в форматі апсайклинга працює український бренд RCR Khomenko. «Апсайклінг — це вироблення нової речі зі старої, при цьому це набагато простіше, бо ти середовище не забруднюєш. Перший етап — мі перешиваємо чоловічі сорочки в жіночі, додаємо свій дизайн. Для будь-якого споживача це ідеальна модель роботи з гардеробом. Донедавна я навіть не зізнавался покупцям, що роблю речі зі старих, але зараз люди стали відкритішими, того вже можна про це говорити. Хтось ходити в церкву, а я ходжу в Humana, я хочу, щоб мислення людей змінилося, і вони побачили в апсайклінгу майбутнє. Я вважаю, секонд — частина української культури», — вважає засновник компанії, український дизайнер Яся Хоменко.

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Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Також переробкою старого одягу займається компанія Golub.udp. Український бренд використовує для створення одягу старі джинси. В асортименті можна знайти не тільки самі джинси, але й жилетки, спідниці, сорочки і сарафани.

А українська компанія з виробництва нижньої білизни U-R-SO в цьому році випустила нову лінійку купальників. Їх роблять з пластику, який піднімають з дна океану. Схожі речі випускають і світові бренди, наприклад, Adidas — легендарна фірма робить деякі моделі кросівок з схожого матеріалу.

Виробляють тканина італійської компанії Econyl, в Україні з нею працюють лише U-R-SO. Спочатку на одній фабриці з відходів створюють нитки, а пізніше на інший роблять тканину. Такий купальник, за словами дизайнерів U-R-SO, захищає від ультрафіолетового випромінювання і стійкий до солоній морській воді. Висока стійкість тканини добре вписується в концепцію компанії. У U-R-SO вважають, що краще купити один купальник на кілька сезонів, ніж кожен рік купувати новий.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Фінляндії переробляють 99% сміття. Країна готова ділиться своїм досвідом, однак, на жаль, далеко не всі хочуть його переймати.

За матеріалами Knife.media, Zza.delo.ua, MC Today

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