Василь Німченко: кишеньковий адвокат і штатний пропагандист путінського кума. Частина 1

По ряду причин, Віктор Медведчук є одним з найбільш «токсичних» українських політиків, близькість до якого може сильно зіпсувати рейтинг.

Проте в його нечисленному оточенні є фігури, які самі кидають на нього тінь, оскільки в їх біографії є речі набагато гірше, ніж кумівство з Путіним. За іронією долі, таким є Василь Німченко, який грає у Верховній Раді роль головного політичного адвоката Медведчука. Для багатьох стане справжнім одкровенням дізнатися деякі подробиці з житія Німченко і його рідні. Подробиці, які він ретельно приховував і підчищав…

У парламентській фракції «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Василь Німченко входить до т. зв. групи Медведчука, включає також Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Тараса Козака, Юрія Загороднього і ще кількох нардепів. Більшість українців знають з них лише Медведчука, Суркіса і Шуфрича, а ось Німченко, незважаючи на всі його старання, дізнаються небагато — та й то в основному з комічним відеосюжетах з Верховної Ради. А адже він є, ні багато ні мало, заступником Медведчука з ідеології та пропаганді, і головним виразником публічної політичної позиції медведчуківського крила ОПЗЖ.





Як слюсар став суддею

Німченко Василь Іванович народився 13 вересня 1950 року в селі Загородище Чорнобаївського району Черкаської області. Судячи з інформації ЗМІ та відкритих баз даних, у нього є старший брат Григорій, про який він чомусь ніколи не розповідав. Можливо, щоб не «палити» братові і його компаньйонам фармацевтичний бізнес – про який буде розказано далі. До речі, схоже, що їх батько назвав синів на честь Чапаєва та Котовського.

Закінчивши школу, Василь Німченко працював у рідному колгоспі – допомагав у кузні, потім був слюсарем. А ось в армії Німченко, за його словами, «виконував інтернаціональний обов’язок» десь за кордоном. Де – він не уточнював, залишається тільки гадати: це могли бути Сирія, Єгипет, В’єтнам або Лаос. Мабуть це пояснює, що в Харківський юридичний інститут (нині – юридичний університет) він вступив тільки в 21 рік (у 1971-му).

Під час навчання Василь Німченко одружився з його дружиною стала Любов Федорівна Німченко (1953 р.). Вже в 1973 році у них народився старший син Ігор, який майже що пішов по стопах батька і подався в прокурори. Зараз він працює в Генпрокуратурі, прокурором відділу Головної військової прокуратури, а до цього був прокурором 1-го відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки. А ось молодший, Дмитро, народився вже в 1983-му, в Києві, і робив свою кар’єру в СБУ (про пов’язані з ним скандали теж буде далі).



Василь Німченко, 90-ті роки

Після закінчення інституту Василя Німченка розподілили не кудись там в рідну провінцію, а в Київ, де він відразу ж став суддею Подільського районного суду. Протягом наступних десяти років він зробив стрімку кар’єру: судді Київського міського суду, голови Печерського районного суду, старшого консультант юридичного відділу Президії Верховної Ради УРСР. Нарешті, в 1990-му, в ході політичної зміни влади в Києві (старих партаппаратчиков на «перебудовних»), Василь Німченко отримав посаду судді Верховного Суду. Секрет такого приголомшливого успіху сільського хлопчини досі не розкритий, відомо лише, що у нього були впливові покровителі – можливо, батьки дружини, яких він ретельно приховує. До речі, ще з радянських часів їх сім’я жила в квартирі на Інститутській 20, приватизованої у 1999 році (зараз нею володіють дружина і сини), в найпрестижнішій частині центру Києва. За інформацією джерел SKELET-info, дана квартира могла бути подарунком від таємничого покровителя.



Василь Німченко з дружиною

У 1995 році Василь Німченко отримав посаду судді військової колегії Верховного Суду, а на його плечах з’явилися генеральські погони. Через рік, коли у вересні 1996-го формувався склад Конституційного Суду (заробив у жовтні того ж року), Німченко увійшов в його склад від З’їзду суддів України. І на першому ж пленарному засіданні Німченко обрали заступником голови КС (до жовтня 1999). Незабаром він отримав і бонуси: звання генерал-полковника військової юстиції, професора юридичних наук.

Тоді ж, у середині 90-х, поруч з президентом Кучмою міцно влаштувався Віктор Медведчук. Його вплив на главу держава ще тільки починалося, оскільки навколо Кучми крутилося чимало людей, які відштовхують один одного ліктями, і Медведчуку знадобилося ще кілька років, щоб стати до нього ближче інших. Так от, хоча в ЗМІ про це не писали, але є «аранжування» інформація про те, що відносини між Медведчуком і Німченко (або Медведчуком і покровителем Німченко) почалися ще в другій половині 90-х, коли Медведчук формував свою політичну команду і розставляв всюди своїх людей. Одним з них був і Юрій Загородній, який працював тоді інспектором в Адміністрації президента. Коли в 2002-му Медведчук очолив Адміністрацію, він зробив Загороднього своїм заступником.



Віктор Медведчук і Леонід Кучма

Політична корупція в Конституційному Суді

Німченко майже все життя примудрявся залишатися практично непомітним людиною (при такій роботі!), але все ж кілька разів його прізвище звучало в ЗМІ. Вперше це сталося в 2003 році, взагалі скандальному для судді Німченко. Звичайно, свою війну з рестораном «Тарас» (далі буде) він постарався «поховати», але от з історії української політики рядків не викинеш.

Тоді Леонід Кучма вирішив «відсудити» собі право в третій раз поспіль балотуватися в президенти. Ця витівка була ініціативою глави президентської Адміністрації Медведчука (а можливо, і його кума Путіна). Пристроившийся при Кучмі, Медведчук не хотів втрачати своє місце і свій вплив другої людини в країні. При цьому він розумів, що якщо Кучма зробить себе президентом втретє, то тим самим він піде проти Ющенка і «помаранчевих», так і проти «донецьких» (Ахметов), «луганських» і УСПП-шників (Кінах), лояльних «дніпропетровських» (Тігіпко) і багатьох інших – і, посварившись з усіма впливовими групами, буде змушений опиратися на команду Медведчука. І ось тоді б Медведчук став би вже не другим, а фактично першою особою в Україні.

Цей план майже вдався: у грудні 2003-го, під самий Новий Рік, Конституційний Суд виніс рішення на користь Леоніда Кучми. Суддею-доповідачем з цього питання був саме Василь Німченко. Фактично йому доручили просування даного питання до КС, який не судив, не розбирався, а просто затвердив спущену з Адміністрації президента «формулу Медведчука» — яка полягала в тому, що з прийняттям у 1996 році нової Конституції перший термін Кучми «обнулявся». Потім Німченко переконував в цьому українських журналістів, які ще не здогадувалися, з ким мають справу. По суті, це був яскравий приклад політичної корупції – і Німченко отримав за свою службу не тільки нові погони та регалії. Однак, як відомо, потім Кучма був змушений відмовитися від цієї затії.

У листопаді 2005 року у Німченко вийшов його дев’ятирічний термін повноважень судді Конституційного Суду, проте він чудово влаштувався, ставши постійним представником Кабміну в КС — на цій посаді він пережив кілька урядів. А свою першу популярність на телевізійному екрані Німченко отримав, старанно виконуючи «Антикризової коаліції» та кабінету Віктора Януковича (2006-2007) в ході виниклого тоді політичної кризи, ледь не закінчився громадянською війною.

Нагадаємо, що у квітні-травні 2007-го він досяг максимального напруження, після указу президента Ющенка про розпуск Верховної Ради. Цей указ (як і наступні) тут же був оскаржений в Конституційному Суді, який став тією весною головним полем бою між «помаранчевими» і «синьо-червоними». А інтереси коаліційного уряду Партії Регіонів, комуністів і соціалістів у КС відстоював саме Василь Німченко, добре знав всю тамтешню «кухню». Потрібно підкреслити, що в тодішній чехарді звільнень і призначень суддів і голів КС, і навіть представників президента в КС, лише Німченко був абсолютно стійкою і впевненою фігурою. Правда, свої можливості він витратив в основному на затягування розгляду позову про законність президентського указу про розпуск парламенту – хоча цей позов направила коаліцію, чий уряд він представляв.

Дії Німченко дивували, тому що він відверто «дурковал». Наприклад, відмовлявся відповідати на запитання суддів, називав указ Ющенка «юридично нікчемним», вимагав, щоб президент сам з’явився в КС і підтвердив своє факсиміле (поставлене замість підпису). Це аж ніяк не сприяло тому, що КС виніс рішення на користь парламентської коаліції і уряду. Але якщо Німченко виконував замовлення Медведчука, то це багато що пояснювало. На виборах 2006 року блок «Не Так!» зазнав поразки, з найближчого оточення Медведчука в парламент не пройшов ніхто, навіть Нестор Шуфрич (його Медведчук потім прилаштував міністром МНС до Януковича). Тому Медведчуку було вигідно піти на дострокові вибори і спробувати впихнути в списки ПР більше своїх людей. «Донецькі» ж, займали домінуючу роль у Партії Регіонів, були для нього лише ситуативними союзниками, тому вже сильно «ледарями» на той момент. Тому Медведчуку було вигідно затягнути і роздути криза (у тому числі руками Німченко), але не вирішити його на користь уряду Януковича. Він прорахувався з одним – що супротивники «помаранчевих» не зможуть взяти більшість на перевиборах 2007 року.

Стан «чесного» судді

Подяку за відмінно виконане завдання не змусила себе чекати. Назбиравши ще грошенят, в листопаді 2008 року, в самий розпал кризи, Василем Німченко купує собі новенький «Lexus LX 570». Цей лютий з вигляду позашляховик на той момент коштував півмільйона гривень – куди більше, ніж зарплата представника Кабміну в Конституційному за три роки відмінної служби! Придбання стало гарним доповненням до «Mitsubishi Pajero», який, теж у «нульовому стані», був куплений Василем Німченко за 186 тисяч гривень і записана на дружину в жовтні 2005-го, якраз у момент припинення його повноважень судді КС. Невже на власні заощадження?

І це тільки ті автомобілі Василя Німченка, які відображені в його деклараціях. Не рахуючи куплених для синів (у 90-х для Ігоря і в «нульових» для Дмитра), і тих, які він, за інформацією джерел, «орендував».

Крім автомобілів, в деклараціях можна знайти ще чимало цікавого. Наприклад, три квартири в Києві (не вважаючи його першої квартири на Інститутській, записаної на дружину й синів). Одна, площею 120 кв. м. була придбана у 2010 році (ціна не вказується), друга, такої ж площі, з 2016 року орендується Василем Німченко у ТОВ «Новобуд» (ЄДРПОУ 32917247). Варто зауважити, що «оренда» майна у друзів, родичів або компаньйонів є поширеним прийомом серед українських корупціонерів. Тому варто звернути увагу на відносини Німченко і власників ТОВ «Новобуд». Третя київська квартира, площею 37,5 кв. м. була придбана Василем Німченко в 2018 році всього за 804 тисячі гривень (30 тисяч доларів), що набагато дешевше ринкової ціни.

Крім цього, у подружжя Німченко є будується заміський будинок (180 кв. м.) в Бориспільському районі, офіс в Києві (58 кв. м), ще один офіс вони продали в 2018 році за 6 мільйонів гривень, плюс є кілька будинків і ділянок в рідному Чорнобаївському районі (можливо, спадщину батьків).

Хороший дохід, майже півмільйона в рік, Василю та Любові Німченко дає здача в оренду нерухомості фірмі «Азимут Яхтс Україна (ЄДРПОУ 35918290). Крім цього, подружжя тримають близько 1,6 мільйона гривень на депозитах в банках «Приват», «Альфа», «ТАСКОМ», «Укргазбанк», «Аркада» — отримуючи з них хороші дивіденди. Ну і на десерт – 235 тисяч доларів і 575 тисяч гривень готівкою на «поточні витрати».

Для середньостатистичного українського нардепа, має сімейний бізнес, це не так і багато. Однак в тому-то і справа, що Василь Німченко ніколи не мав офіційного бізнесу, і його дружина теж. Про бізнес неофіційному, якому-небудь свічний заводик, інформація теж відсутня. Це викликає питання про джерела його добробуту. Адже Конституційний Суд це вам не Господарський, не Адміністративний і навіть не звичайний районний – туди постійно не «заносять», і великі «проплати» робляться досить рідко, лише під час розгляду гострих політичних питань чи щодо кадрових призначень. Так з яких же ще доходів їв Василь Німченко і його сім’я усі ці роки?

Яблуньки і яблучка

Деякі відповіді можна отримати з публікацій у ЗМІ, які ще не встигли знищити за замовленням Німченко та його синів. А те, що їх ретельно вичищали, в тому числі матеріалу 10 і навіть 15-річної давності, прибираючи навіть всякі посилання і згадки, це факт, перевірив SKELET-info. Тим не менше, навіть у суддів Конституційного суду, прокурорів і співробітників Генпрокуратури УВБ СБУ теж трапляються хиби.

Ось, наприклад, показовий випадок з далекого 2002 року. Тоді в листопаді в Києві «Фонд сприяння правовим і політичним реформам» провів науково-практичну конференцію, в якій взяв участь Василь Німченко, яка увінчалася обідом в ресторані «Тарас» (вулиця Терещенська, 10). Запрошені пили-їли-веселилися, як раптом суддя Конституційного Суду Німченко покликав адміністратора заявив, що знайшов у своєму салаті кісточку від курячих крилець (з іншої страви). І зажадав у якості компенсації за «моральну шкоду» пляшку дорогого французького вина. Але адміністратор відмовив йому, а Німченко, розповівши, хто він такий і з ким на свою голову зв’язуються власники ресторану, пообіцяв їм масу неприємностей.

Він виконав свої погрози, подавши в березні 2003 року проти ТОВ «Теремок», який володів цим рестораном, позов на суму 90 тисяч гривень – виклавши в ньому вже іншу версію події. У подданном позові Німченко вже не дістав кісточку з салату, а нібито не помітив її і відправив собі рот, після чого спочатку зламав про неї зуби, потім подавився її – так що йому нібито треба було робити кілька дорогих операцій. Ну а потім він, нібито, з-за всіх цих страждань переніс ще й серцевий напад. Хоча, підкреслимо, десятки свідків бачили, як Німченко, навіть не кашляючи, бадьоро йшов з ресторану, погрожуючи «закошмарити» його персонал і власників.

Протистояти судді Конституційного Суду, якого сам президент благословив на корупційну аферу з третім терміном, здавалося безнадійною справою. Але все ж власники ресторану почали захищатися, закликавши на допомогу журналістів, і справа затягнулася до літа 2004 року. Тим часом жадібного суддю не задовольнила первинна сума компенсації, і в ході розгляду справи Німченко збільшивши суму до 150 тисяч гривень (30 тисяч доларів). У поясненні він написав, що кісточка, перед тим як потрапити до нього в салат, могла бути обглодана носіями туберкульозу, сифілісу та Сніду з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, які тусять в парку поряд з цим рестораном (див. копію цього позову). Загалом, хіба що не приплів до цього справі міжнародний тероризм або змова масонів!

При цьому, якщо спочатку Німченко обіцяв перевести всю суму компенсації дитячому будинку, то потім, вимагаючи собі вже 150 тисяч, він просить перерахувати дитячому будинку «Малятко» і сільській лікарні Ирклиева (Черкаської області)… сто гривень.

2 липня 2004 року Шевченківський суд частково задовольнив позов Німченко, і постановив виплатити йому 50 тисяч гривень. На засідання Апеляційного суду, що відбувся 1 жовтня 2004 року, Василь Німченко прийшов з особистим охоронцем. Відповідачів про суд поставили до відома лише напередодні, не давши їм підготуватися. Крім того, Німченко сипав погрозами на адресу журналістів, стверджуючи, що ті прийшли на слухання справи «незаконно». Але, незважаючи на все чиниться Василем Німченко тиск, Апеляційний суд не задовольнив його нові вимоги, хоча і не виправдав ресторан – він залишив рішення Шевченківського суду в силі. Таким чином, Німченко поклав собі в кишеню 50 тисяч гривень (10 тисяч доларів). Ось так він і «підробляв», збираючи на дорогі іномарки і нові квартири в Києві! Погодьтеся, що ця історія допомагає нам зрозуміти особистість Василя Німченка – жадібну до грошей, скандальну і відверто гнилу.

Сергій Варіс, для SKELET-info