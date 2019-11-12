Мотор Січ закрила два внутрішніх маршруту

«Мотор Січ» оголосила про закриття двох внутрішніх маршрутів Київ-Львів і Київ-Одеса на сезон зимової навігації 2019/2020 років.



У заяві авіаперевізника на сторінці в facebook говориться, що це пов’язано з метою оптимізації його роботи.



«Ми приносимо свої вибачення всім пасажирам, чиї рейси були скасовані», — заявили в авіакомпанії.



Останній рейс Київ-Одеса «Мотор Січ» виконала 8 листопада, а з Києва до Львова — 9 листопада. Зараз в системі бронювання значаться поодинокі рейси Київ-Львів, які будуть виконані в період з 21 грудня по 11 січня, а також рейси Київ-Одеса — з 22 грудня по 10 січня.



В результаті у авіакомпанії залишиться тільки два регулярні рейси: Запоріжжя-Київ і Запоріжжя-Мінськ.



Частота польотів між Запоріжжям і Києвом збільшена з шести до 12 рейсів в тиждень. В будні дні польоти будуть виконуватися по два рази на день, у вихідні — по одному.



На лінії Запоріжжя-Мінськ «Мотор Січ» літає чотири рази на тиждень.



Вперше про майбутнє скасування рейсів «Мотор Січ» заявила 7 листопада — за 1-2 дні до фактичного припинення польотів.



У такій ситуації пасажир має право отримати 100% відшкодування вартості авіаквитка. Також українське законодавство передбачає виплату грошової компенсації, якщо авіакомпанія повідомила клієнта про скасування рейсу менше ніж за 14 днів до вильоту, і скасування не пов’язана з форс-мажором.



У правилах повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу зазначено, що для коротких рейсів розмір цієї компенсації становить 250 євро. Для її отримання необхідно написати заяву в авіакомпанію.