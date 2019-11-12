«Виродки і діл*оебы»: ресторатор з Москви показав фото зі Свєтлаковим у Києві і заявив про дружбу з Росією

Відомий ресторатор Олександр Орлов продемонстрував докази візиту Сергія Свєтлакова і Олександра Незлобіна в Київ і зробив скандальну заяву.

У своєму Instagram-акаунті Орлов написав, що Свєтлаков і Незлобін прибули в українську столицю на запрошення шоу «Ліга сміху» і заявив, що Україна йде на примирення з Росією.

«Гумор не має кордонів — відносини між країнами налагоджуються. Далі — більше!» – додав він.

Олександр Орлов – російський бізнесмен, ресторатор. Очолює ресторанний холдинг Lite Life.

Президент холдингу Bulldozer Group, який володіє ресторанами Eshak в центрі Києва (спільно з Сергієм Свєтлаковим, — ред.), комплексом Queen Country Club в Козині, де розташовані будинки української еліти, Guramma Italiana, мережею ресторанів Quenne.

До речі, фотографія зі Свєтлаковим і Незлобиным зроблена в ресторані Queen Kyiv.

Також Орлов відомий своїми досить неоднозначними заявами.

Зокрема, в інтерв’ю «Шоу без назви» наприкінці грудня минулого року Орлов називав будівельників «гандонами» і заявляв, що 90% його оточення, конкретно його співробітники, — «виродки і діл*оебы».

«Я зрозумів, що люди, як правило, в основному, 90% — виродки і діл*оебы, які навколо тебе. Я маю на увазі співробітники…дол*оебов і виродків мало…дуже мало хороших професіоналів», — підкреслив ресторатор.

Нагадаємо, 7 листопада з’явилася інформація, згідно з якою російські гумористи Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін приїхали до Києва на зйомки фіналу шоу студії «Квартал-95» Зеленського «Ліга сміху».