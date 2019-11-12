Один Свєтлакова перед поїздкою в Київ розніс пропагандиста Путіна і цензуру в Росії

Російський комік Олександр Незлобін, який прибув до Києва разом з Сергієм Свєтлаковим, показав мініатюру, в якій висміяв відсутність свободи слова в Росії.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram актор за кілька днів до поїздки в Київ показав фрагмент відеозапису одного з своїх виступів, де він в алегоричній формі продемонстрував небажання росіян прагнути до свободи, передає UAportal.

«»Раніше вчителі лаяли дітей з-за того, що їх руки пахнуть сигаретами, тепер вчителі лають дітей з-за того, що від них пахне свободою. У мене дочка приходить зі школи і у неї кофта прям пахне свободою. Я лаюся, а вона каже, що не винна, мовляв, просто за школою стояла з пацанами – вони Хаскі слухали і я провонялась», — пожартував Незлобін, очевидно, натякаючи на арешт репера російськими правоохоронцями в недавньому минулому.

Також він додав, що свободу «вивітрити» можна біля телевізора, показує черговий випуск програми російського пропагандиста Володимира Соловйова.

«Ми з дружиною не можемо вивітрити, ми дорослі люди, нам противний запах свободи: він їдкий, мерзенний, ми відносимо цю курточку на балкон, а там у нас телевізор на балконі, Соловйов йде, і ми там выветриваем це все, розумієте», — резюмував гуморист.