Закон про Донбасі і переговори з «ЛДНР»: Росія висунула нові вимоги

Російська делегація в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) закликала Київ почати прямі переговори з бойовиками «ЛДНР» про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції. Про це повідомив повноважний представник РФ на переговорах ТКГ Борис Гризлов, передає Інтерфакс-Україна.

Росіян турбує, що термін дії українського закону про особливий статус Донбасу закінчується 31 грудня.

«Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідних для імплементації формули Штайнмайера. А надалі — узгодити ці поправки в Контактній групі», — сказав Гризлов.

Представник РФ також зазначив, що «для повноцінного введення в дію особливого статусу … потрібно його закріплення в Конституції».

«Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів Комплексу заходів. Представники Росії та ОБСЄ в Контактній групі готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на сьогоднішній зустрічі», — сказав він.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив, що перед зустріччю в «нормандському форматі» необхідно домовитися з низки питань, згадавши при цьому закон про особливий статус Донбасу та амністію для бойовиків.