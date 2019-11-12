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На Донбасі підірвалися двоє українських військових

12.11.2019

Два військовослужбовців збройних сил отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховий предмет.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У вечірньому повідомленні говориться, що з початку доби на Донбасі підтримувані Росією незаконні збройні формування скоїли 5 обстрілу.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстрілу російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ”: біля хутора Вильного і неподалік від Південного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” противник здійснив 3 обстрілу по позиціях Об’єднаних сил: біля Пісків; неподалік Верхньоторецької і поблизу Мар’їнки.

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