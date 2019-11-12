Для глави держави немає «своїх» і «чужих»: В Офісі президента прокоментували затримання Кондзели

В Офісі президента підтвердили факт затримання Національним антикорупційним бюро директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзели за підозрою в шахрайстві. Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента.

«Сьогодні співробітники НАБУ затримали керівника одного з найголовніших департаментів Офісу президента України. Вона працювала в різних відділах Адміністрації президента з 2005 року. Для глави держави немає «своїх» і «чужих». Корупція повинна бути викорінена: чим вище посада корупціонера, тим небезпечніше для держави зловживання з його боку», — йдеться в повідомленні.

У прес-службі глави держави додали, що всі подробиці у НАБУ.

Як повідомлялося, співробітники НАБУ затримали директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайстві. За даними джерела, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв’язки в ОП.

Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».