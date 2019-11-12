Всупереч рішенню суду Одеський цирк продовжує використовувати диких тварин

Всупереч розпорядженню екологічної інспекції і рішенню суду про заборону використання диких тварин на сцені Одеський цирк продовжує їх використання. Про це заявила адвокат громадської організації «Відриті клітини України» Світлана Руденко, повідомляє «Радіо Свобода».

За її словами, розуміння того, що цирк не буде виконувати вимогу суду, було у них ще на стадії підготовки спільного із зоозахисниками позову.

«Тому зараз екологічна інспекція отримала виконавчий лист і подає документи у виконавчу службу для примусового виконання», — сказала вона.

Руденко нагадала, що згідно українського законодавства, невиконання умов припису тягне за собою адміністративне покарання у вигляді невеликого штрафу, а в разі невиконання судового рішення, настає вже кримінальна відповідальність за статтею 382 КК України та штрафи там передбачені набагато більше.

Оскільки цирк не став оскаржувати рішення суду, то 5 листопада воно вступило в законну силу.

Відзначається, що на арені використовують тигрів, ведмедів, морських котиків. Відповідну програму планується показувати до грудня.

У свою чергу в цирку заперечують, що рішення суду стосувалося виключно акта Державної екологічної інспекції щодо умов утримання мавп-капуцинів. Крім того, у цирку є юридична стратегія, про яку громадськості поки рано знати.

«Ми ще тоді заявили, що, якщо буде закон про заборону використання диких тварин або взагалі тварин, ми абсолютно погоджуємося і з наступного програми припиняємо їх використання. Але спеціального закону поки немає», — сказав комерційний директор цирку Юрій Горлачев.

За його словами, в даний час розробляється стратегія екологічного розвитку з 2020 по 2030 роки. У ній передбачений повний відмова від диких тварин.

Горлачев уточнив, що проблема розглядається комплексно і в Кабміні. Зокрема, вирішується питання, що робити з тваринами після заборони.

«Вже прийнято рішення, що державна циркова компанія не закуповує нових тварин», – додав він.

Що ж стосується позову, то на момент його подачі цих мавп вже не було в цирку, і якщо зоозахисники хотіли судитися, то потрібно було пред’являти претензії власнику. Адвокат позивача з цим не згоден — судове рішення універсальне і зобов’язує цирк взагалі припинити практику використання диких тварин.

Нагадаємо, 17 вересня Одеський окружний адміністративний суд заборонив використовувати тварин у місцевому цирку.