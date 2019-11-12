«Зробила Батьківщину поруч»: скандальна Королева похвалилася дачею в РФ з символікою України

Російська співачка, колишня киянка Наташа Корольова показала свою дачу в Підмосков’ї, прикрашену українською символікою, а також звернулася до президента України Володимиру Зеленському з проханням скасувати заборону на в’їзд на територію країни. Про це вона розповіла журналістам програми «ЖВЛ» на каналі «1+1».

На паркані її заміського будинку намальовано полі з соняшниками на тлі блакитного неба – аналогія українського прапора. «Люди, Королева на паркані прапор України малює!» — продекламувала з виразом співачка перед журналістами.

«Так як Батьківщина не пускає, вирішила Батьківщину зробити поруч і на паркані мені художники намалювали поле соняшників», — пояснила свою креативну задумку Королева.

Дача Королевою знаходиться в престижному підмосковному селищі Автомагістраль, де живуть багато зірок російського шоу-бізнесу. Артистка хвалиться, що про її галасливих вечірках знає вся округа.

«Як кажуть у нас в Україні: гуляти ми любимо!» — заявляє Королева.

До речі, по будинку співачці допомагає її землячка, українка Валентина – жінка готує і робить консервацію, якій забитий весь погріб артистки.

Користуючись нагодою, співачка звернулася до президента України Володимиру Зеленському з проханням скасувати заборону на перетин українського кордону, адже ще три роки тому вона опинилася в «чорному списку» СБУ і навіть намагалася оскаржити рішення влади через суд.

«Для мене дуже важка, дуже болюча тема…. Це, ну це знаєте, як моя подружка сказала, — на голову не налазить»… Може бути, хоч зараз новий президент зможе своєю волею скасувати всі ті неправомірні речі, які були сфабриковані», — аргументує Королева.