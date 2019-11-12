У Конго українські миротворці на Мі-24 нанесли удар по бойовикам

Льотчики 18-го окремого вертолітного загону української миротворчої місії у Конго завдали авіаудар по терористах угруповання ADF (Allied Democratic Forses). Про це повідомляє Міністерство оборони.

Відзначається, що кілька днів тому у провінції Північне Ківу бойовики обстріляли одну з військових баз Місії ООН. Для удару залучили екіпажі Мі-24, які супроводжували південноафриканський транспортний вертоліт неподалік.

«Отримавши відповідний наказ про вогневу підтримку наземних сил і координати цілей, пілоти українських «двадцятьчетверок» завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння», – йдеться в повідомленні.

Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь і відступили вглиб джунглів. Ні один миротворець не постраждав.