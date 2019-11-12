«Це дійсно не Бужанський»: Пранкер «Джокер» визнав, що це він написав провокаційне повідомлення В’ятровичу

Володимир В’ятрович став черговою жертвою розіграшів, влаштовуються пранкером з ніком «Джокер». Нагадаємо, що колишній директор Українського інституту національної пам’яті отримав повідомлення від нібито Максима Бужанського з текстом досить провокаційного змісту.

В’ятрович, який став народним депутатом від партії «Європейська солідарність», замінивши там сложившую з себе депутатські повноваження Ірину Луценко, розмістив скрін повідомлення на своїй сторінці в «Фейсбук».

У свою чергу Максим Бужанський запевнив, що він не листувався зі своїм майбутнім колегою по парламенту. Крім того, нардеп від «Слуги народу» запевнив, що це не його телефонний номер, а сам факт публікації скрін повідомлення назвав провокацією. Остаточно зняв усі питання «Джокер». Пранкер підтвердив у своєму телеграм-каналі, що це саме він був автором повідомлення.



Відповідно, В’ятрович просто став жертвою чергового розіграшу. На підтвердження своїх слів «Джокер» розмістив скрін листування з новоспеченим представником «Європейської солідарності» в парламенті. Нагадаємо, що раніше жертвами розіграшів пранкери ставали Михайло Радуцький, Микола Тищенко та Богдан Яременко.