Затримана злочинна група: НАБУ розкрило подробиці про взяточнице в Офісі Зеленського

У НАБУ підтвердили затримання чиновниці Офісу президента Світлани Кондзели, яку зловили на гарячому на отриманні великого хабара.

Вона була у складі злочинної групи. Про це ввечері у вівторок, 12 листопада, повідомляє прес-служба НАБУ.

Відзначається, що в результаті проведення операції «під прикриттям» детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 000 доларів США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду в НАК «Нафтогаз України».

Крім Кондзели була затримана також її спільниця – екс-заступник міністра культури України (2011) та інші учасники угруповання. Їх спіймали відразу після отримання першого траншу неправомірної вигоди в сумі 150 000 доларів США.

«Зараз здійснюються невідкладні слідчі дії, які залучені працівники СБУ. Вирішується питання про повідомлення про підозру», – додали в НАБУ.

НАБУ затримало Світлану Кондзелю

112 Україна