Стріляли і підірвали воїнів ВСУ: окупанти влаштували підлі провокації на Донбасі

У вівторок, 12 листопада, окупанти 5 разів порушили режим тиші в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, також були поранені два українських військовослужбовців.
Вони підірвалися на невідомому вибуховий пристрій. Про це повідомляє прес-центр ОС в Facebook.
Відзначається, що противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Так, 2 обстріл наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ»:
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біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів;
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неподалік від Південного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 3 обстріл по позиціях Об’єднаних сил:
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біля Пісок – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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неподалік від Верхньоторецької – з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
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поблизу Мар’їнки – з автоматичних гранатометів.
Також у штабі ОС повідомили, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) було завершено формування бетонної опори для водовідвідної системи. Крім того, продовжуються бетонні роботи за з’єднання металевого прольоту моста з основною конструкцією.
«Тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області. Тривають заходи з синхронного та дзеркального демонтажу певних фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Практична їх фаза, за графіком, триватиме до 25 листопада», – сказано в повідомленні.
На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, завершено практичний етап дзеркального процесу розведення особового складу і озброєння. Тактичне положення змінили 48 військовослужбовців ВСУ.