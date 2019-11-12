Стріляли і підірвали воїнів ВСУ: окупанти влаштували підлі провокації на Донбасі

У вівторок, 12 листопада, окупанти 5 разів порушили режим тиші в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, також були поранені два українських військовослужбовців.

Вони підірвалися на невідомому вибуховий пристрій. Про це повідомляє прес-центр ОС в Facebook.

Відзначається, що противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, 2 обстріл наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ»:

біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів;

неподалік від Південного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

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В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 3 обстріл по позиціях Об’єднаних сил:

біля Пісок – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік від Верхньоторецької – з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Мар’їнки – з автоматичних гранатометів.

Також у штабі ОС повідомили, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) було завершено формування бетонної опори для водовідвідної системи. Крім того, продовжуються бетонні роботи за з’єднання металевого прольоту моста з основною конструкцією.

«Тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області. Тривають заходи з синхронного та дзеркального демонтажу певних фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Практична їх фаза, за графіком, триватиме до 25 листопада», – сказано в повідомленні.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, завершено практичний етап дзеркального процесу розведення особового складу і озброєння. Тактичне положення змінили 48 військовослужбовців ВСУ.