В Ізраїлі з проїжджої частини вдарили ракети з сектора Газа

У соцмережах опублікували запис з камер зовнішнього спостереження в момент вибуху ракети на перехресті в ізраїльському місті Ган Явне.

Відео виклав на своїй сторінці в Twitter кореспондент Ізраїльської корпорації суспільного мовлення Амичай Стайн. “Відео моменту, коли ракета, запущена з Гази, потрапила поруч з Ганом Явне, Ізраїль”, – йдеться у підписі. За даними місцевих ЗМІ, в результаті удару 35-річний чоловік отримав легкі поранення осколками.

#BREAKING: Video of the moment a rocket launched from Gaza hit next to Gan Yevne, Israel pic.twitter.com/W6VEYULY3B

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 12, 2019