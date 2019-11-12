У супермаркеті Києва відвідувачі до напівсмерті побили охоронця: фото і відео побоїща звірячого

У супермаркеті «Фуршет» в Києві група відвідувачів жорстоко побив охоронця. Побоїще знімали на мобільний телефон.

Інцидент стався у ніч на 10 листопада по вул. Ярославська, 56-а у Подільському районі.

Як розповів нашим журналістам заступник директора магазину Андрій, близько чотирьох годин у приміщення зайшли четверо хлопців і дівчина.

«Один з молодих людей почав зачіпати охоронця, сказав, що той спить на робочому місці. Практично тут же почали бити чоловіка. При цьому дівчина знімала все на мобільний телефон», – зазначив він.

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

За словами представника «Фуршет», на допомогу охоронцю кинувся нічний касир і дівчина-адміністратор, які почали відтягати нападників.

«Думаю, молоді люди хотіли відчути себе героями. Вони нічого не вкрали і не збиралися цього робити. Просто били беззахисного охоронця. При цьому вони були в стані алкогольного сп’яніння», – уточнив заступник директора магазину.

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

У супермаркеті відвідувачі жорстоко побили охоронця

У 30-річного постраждалого в результаті діагностували розрив селезінки та внутрішньочеревна кровотеча. Його стан залишається важким.

Якщо буде доведено, що охоронець отримав тяжкі тілесні ушкодження, нападникам може загрожувати позбавлення волі.

Представник «Фуршет» уточнив нам, що поліція вже встановила особи всіх нападників.

Побоїще сталося в «Фуршеті» на вул. Ярославської

Google. Maps

Побоїще сталося в «Фуршеті» на вул. Ярославської

Google. Maps