Черговий трофей: скандальна MARUV стала «Моделлю року» у Росії

Скандально відома українська співачка MARUV (Анна Корсун) стала «Співачкою року» в РФ за версією російського видання Glamour.

Нагородження відбулося в Москві в рамках церемонії «Жінка року 2019». Відео з заходу з моментом вручення статуетки українці опублікувала в розділі «сторіс» Instagram російська ведуча, уродженка Одеси Регіна Тодоренко.

Крім Корсун за це звання боролися ще дві українки: Світлана Лобода і новий проект виконавиці Ялинки (Єлизавета Іванців) — ЯАVЬ. Конкуренцію їм склали росіянки Олена Темнікова і Zivert (Юлія Зіверт).

Статуетку співачці вручали продюсер Юна Рудковська та її чоловік, фігурист Євгеній Плющенко. Корсун вийшла отримувати нагороду в традиційному латексному вбранні – червоне боде і колготи, а також високі стрипи.

Під час вручення трофею співачка нагадала присутнім, що нещодавно удостоїлася ще однієї нагороди – стала найкращою виконавицею за версією російського MTV. На завершення вона показала номер на нову композицію з міні-альбма Hellcat Story — To Be Mine.







Корсун в Москві на церемонії видання нагородження від російського Glamour (instagram.com/reginatodorenko)