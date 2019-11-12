«За словами президента, «там іноді стріляють», але потім приземляється борт з важкими пораненими»: Жданов розповів про великих втратах ЗСУ

Кількість поранених на Донбасі українських військовослужбовців перевищує число, яке вказують в офіційних зведеннях штабу Операції об’єднаних сил.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі на Оглядач.

«За обстрілу ситуація дуже плачевна. Якщо поранені почали надходити до Києва, це говорить про те, що у Дніпрі і в Харкові госпіталю повні», — зазначив він. В той же час військовий експерт пояснив, що поранених доставляють у військові госпіталі в певній черговості. Госпіталь в Дніпрі вважається першим, в Харкові – другим. «Київський військовий госпіталь йде третім. Потім йде Одеса, потім – Львів. Раз везуть до Києва, значить, в Харкові і в Дніпрі місць вже немає», – припустив він.

«З цього можна зробити висновок про кількість поранених по всій лінії розмежування», — додав він. При цьому Жданов вказав на те, що уряд не розголошує дані про втрати на Донбасі, так як зараз головним стоїть питання про розведення сил. «За заявами президента і його Офісу, там перемир’я. За його словами, «там іноді стріляють». «Іноді стріляють», а потім у Києві приземляється борт з важкими пораненими», – заявив він. Нагадаємо, раніше Олег Жданов повідомив, що розпочате розведення сил на Донбасі призведе до «повзучої окупації цієї території України. Він пояснив, що на цьому тижні заплановано початок розмінування мінних полів, які тривалий час стояли перед позиціями Збройних сил України і прикривали їх. Крім того, починається розбирання фортифікаційних споруд на колишніх місцях дислокації українських військових.