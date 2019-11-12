Венецію затопило, вода піднялася більш ніж на метр

У багатьох венеціанських готелях є одноразові пластикові чоботи по коліна, які в разі повені пропонують туристам.

У знаменитому італійському місті Венеції через сильні зливи стався паводок — вода на вулицях міста досягла 1,27 метра. Про це повідомляє ANSA.

«Рівень води у Венеції в цей вівторок з-за сильних злив досяг 1,27 метра, а моря — піднявся до 1,37 метра. Ще більший підйом води очікується ввечері», — йдеться в повідомленні.

Туристи і венеціанці надягають високі чоботи і тісняться на піднятих доріжках, щоб пересуватися по місту внаслідок потопу, який вразив його більшу частину. Багато кафе і магазини затопила вода. Влада закрила ясла і дитсадки.

Багато готелів мають одноразові поліетиленові «чоботи» для туристів. В шафах самих же венеціанців часто стоять гумові чоботи вище коліна.

А ось в Україні незабаром погіршиться погода. Синоптики обіцяють похолодання з 20 листопада. У той же час в Індії та Бангладеш під час циклону «Бульбуль» були загиблі.