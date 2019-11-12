Putin und die Mafia: німецький канал ZDF показав фільм про корупцію в Росії

«Путін і мафія»: німецька суспільно-правовий телеканал показав документальний фільм, в якому йдеться про прихід Володимира Путіна до влади в Росії на тлі звинувачень у корупції і зв’язках зі світом мафії.

Ті, хто в Німеччині пізно лягає спати, з першої ночі могли по німецькому телеканалу ZDF подивитися фільм «Путін і мафія» — продовжив серію документальних стрічок про Росії. 44-хвилинний фільм режисера Ніколаса Тонева і журналістки Анастасії Кириленко розповідає про корупційних угодах, до яких міг бути причетний Володимир Путін під час перебування віце-мером Санкт-Петербурга, так і президентом і прем’єр-міністром Росії. Інше завдання фільму — розповісти про передбачувані зв’язки Путіна з мафіозними угрупованнями, зазначає DW.

«Дача» у Фінської затоки або таємний актив «Сибура» для президента

Фільм заснований на інтерв’ю з різними опонентами російського президента. Один з них — Андрій Зиков, колишній старший слідчий з особливо важливих справ із Санкт-Петербурга. На початку фільму він супроводжує знімальну групу до півострову Човновий під Виборгом, де вони шукають так звану «дачу Путіна». Різні ознаки — від охороняють її співробітників ФСО до елементів внутрішньої обробки з двоголовим орлом — вказують, на думку авторів фільму, на те, що знайдений об’єкт є саме резиденція президента. Вперше про таємну «дачі Путіна» на фінському кордоні розповів телеканал «Дощ» у 2017 році. Доступ на об’єкт автори стрічки, зрозуміло, не отримали, але з допомогою кадрів безпілотника команди Фонду по боротьбі з корупцією (ФБК) Олексія Навального німецький глядач теж зміг оцінити розкіш резиденції з видом на Фінську затоку.

Потім автори фільму повертаються 1991 рік, на самому початку громадянської кар’єри звільнився з КДБ Путіна. Живе тепер в Лондоні пітерський підприємець і політик Андрій Корчагін переказує епізод з махінаціями при поставках природних ресурсів в обмін на продовольство, в яких був запідозрений молодий віце-мер міста, заступник Анатолія Собчака Володимир Путін.

Франц Зедельмайєр

У фільмі показана копія документа з президентської адміністрації РФ, у якому виражалася рекомендація не призначати Путіна на нові посади до проведення спеціальної перевірки. Була перевірка — невідомо, але заступнику Собчака вдалося зберегти свій пост, нагадує Корчагін.

Інший приклад з життя Петербурга початку 1990-х описав Франц Зедельмайєр (Franz Sedelmayer), баварський підприємець, один із західних інвесторів в РФ першого призову. На зорі появи демократичної Росії німець створив у Петербурзі охоронну фірму і знаходився в тісній співпраці з тодішнім пітерським віце-мером. Однак коли в 1994 році всі активи Зедельмайєра за розпорядженням російських федеральних властей вилучили, Путін встати на його захист відмовився, розповів баварець.

Свідок з якудзи: Геннадій Петров хвалився зв’язками з Путіним

Далі вже колишній слідчий Андрій Зиков розповів авторам фільму про те, як він вів справу про великих бюджетних розкрадання в Санкт-Петербурзі. Він звинувачує Путіна і його оточення «у створенні кримінального співтовариства», який займався махінаціями з метою збагачення, підкупом чиновників, прокурорів заради отримання вигідних контрактів. Зиков стверджує, що розслідування його і його колег було зупинено після того, як Володимир Путін прийшов до влади в Кремлі в 2000 році.

Володимир Путін після звільнення з КДБ був заступником Анатолія Собчака (фото з архіву)

Після цього у фільмі з’являється незвичайний свідок життя Петербурга 1990-х — колишній член японської мафії Киничи Камиясу. Він, за власними словами, пішов з кримінального світу, сьогодні живе у Швеції, як стверджують автори стрічки, вперше вирішив поділитися своїми спогадами про ті часи.

На камеру Камиясу показав старі фотографії, де він зображений разом з Геннадієм Петровим — людиною, який вважається одним з найвпливовіших кримінальних фігур Петербурга 1990-х. Як згадує Киничи, Петров хвалився перед ним своїм впливом в місті і стверджував, що з Володимиром Путіним «вони друзі».

Путін-президент: палац під Геленджик і мільярди віолончеліста Ролдугіна

Особливу увагу автори фільму приділили епосі, коли Путін став президентом країни. Вони розповіли про корупційну схему, вигодонабувачем якій, як передбачається, міг бути саме російський лідер. Мова йде про резиденції на мисі Идокопас під Геленджик. Автори фільму цитують петербурзького підприємця Сергія Колесникова, першим у 2010 році звернув увагу на будівництво величезного палацу на березі Чорного моря, який будувався, за його твердженням, спеціально для Путіна.

Віолончеліст-мільярдер і друг Путіна Сергій Ролдугін (крайній зліва)

Колесніков розповів, як він, будучи акціонером компанії «Петромед», яка постачала медичне обладнання в Росію, був змушений ділитися прибутком з якимось «Михайлом Івановичем», за яким, як він стверджує, переховувався Путін. За його словами, в 2009 році накопичені «Петромедом» кілька сотень мільйонів євро, призначені для інвестиційних проектів у Росії, за бажанням «Михайла Івановича» пішли на будівництво палацу під Геленджик.

Формально, втім, ні чорноморський комплекс об’єктів, резиденція у Фінській затоці з Володимиром Путіним не пов’язані. Перший належить якомусь російському підприємцю, поруч з другим стоїть вказівник, що він належить енергетичної компанії «Сибур».

Правда, в публічних документах «Сибура», як виявили в ФБК, такий актив не значиться.

Потім автори фільму звернулися до одного з останніх епізодів, який викликає підозри в корупції: дивовижним багатством друга Путіна, віолончеліста Сергія Ролдугіна. Завдяки публікації «Панамських досьє» у 2016 році з’ясувалося, що в результаті незрозумілих грошових траншів великих російських фірм і надзвичайно вигідних угод на офшорних рахунках музиканта накопичилося в загальній складності не менше 2 мільярдів доларів.

Важлива частина фільму — розповідь про те, з яким тиском зіткнулися ті, хто зважився звинувачувати вища російське керівництво в корупції. Творці стрічки в зв’язку з цим згадали про долю померлого від отруєння в Лондоні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка і помер у російському СІЗО аудитора Сергія Магнітського. Нарешті, з погрозами в свою адресу, за їх власними словами, зіткнулися і самі автори фільму: їх нібито намагався залякати неназваний співробітник ФСБ, а також ще один неназваний «помічник впливового великого промисловця зі зв’язками в Кремлі».

Михайло Бушуєв, опубліковано у виданні DW