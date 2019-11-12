Винуватець ДТП з п’ятьма погибшми в Рівненській області отримав сім років колонії

Сарненський районний суд виніс вирок 22-річному місцевому жителю – винуватцю ДТП, в результаті якого п’ятеро людей загинули і шестеро отримали травми.

Про це інформує прес-служба ГУНП в Рівненській області.

Згідно з повідомленням, інцидент стався 25 червня 2018 року на автодорозі “Київ-Ковель-Ягодин” поблизу села Орлівка. Водій автомобіля Mercedes-Benz з іноземною реєстрацією, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з маршрутним таксі сполученням “Київ-Ковель”. Від удару маршрутку відкинуло на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою, яким керував 57-річний житель Рівного.

В результаті ДТП троє осіб з мікроавтобуса Mercedes-Benz загинули на місці події: 51-річна мешканка Полтавської області, 30-річний житель Київської області і водій маршрутки 62-річний житель Ковеля. Ще один водій мікроавтобуса, 36-річний житель Волинської області, від отриманих травм помер у Сарненській центральній районній лікарні.

Крім цього, з травмами різного ступеня тяжкості в лікарню госпіталізували ще сімох пасажирів з Волинської, Київської, Кіровоградської областей, Харкова, Світловодська та Рівного, віком від 19 до 57 років, серед яких і водій вантажівки. Одного з пасажирів після надання допомоги відпустили.

Ще двоє були в тяжкому стані. Незважаючи на вжиті реанімаційні заходи та відповідне лікування, 30-річного жителя Світловодська врятувати не вдалося, через кілька днів чоловік помер. 20-річного водія легковика, який за результатами медичного огляду був тверезий, поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Під час проведення досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою. Під час судових засідань обвинувачений свою провину визнав частково і сприяв слідству. Суд виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі строком на сім років (санкція статті передбачає від п’яти до десяти років колонії).