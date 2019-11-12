Останки українського воїна Романа Диллера, загиблого під Иловайском в 2014 р, перепоховали на Полтавщині

12 листопада в селі Шкурупиевка Решетилівського району Полтавської області відбулося перепоховання тіла загиблого українського воїна Романа Олександровича Диллера.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Решетилівської районної державної адміністрації, Роман Диллер.

24.04.1979 року народження, уродженець села Семиозерное Кустанайської області (Казахстан), старший сержант, командир міномета мінометної батареї 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 29 серпня 2014 під час бою з російськими військами біля села Червоносельское Донецькій області, коли українська колона намагалася прорватися з Іловайського котла.

За свідченням очевидця, Роман загинув поруч з машиною, в якій їхав, не доїжджаючи до села Червоносельское. 3 вересня 2014 тіло Романа Диллера разом з тілами 96 інших загиблих в Іловайському котлі було привезено в дніпропетровський морг. Був спочатку похований на Алеї Героїв Краснопільського кладовища в Дніпрі (ділянка № 79, поховання № 6945) Згодом ідентифікований на підставі тестів ДНК.

Роман Диллер закінчив Решетиловскую ЗОШ, Решетиловское професійно-технічне училище № 52, здобув професію тракториста-машиніста широкого профілю, слюсаря-ремонтника, водія автомобіля Після армійської служби працював у сільському господарстві. Був покликаний з мобілізації 31 липня 2014. Після десятиденної підготовки у військовій частині селища Черкаське Дніпропетровської області, 11 серпня, у складі 93-ї ОМБр потрапив у село Грабское Донецької області. Кожен день вранці і ввечері телефонував рідним. Остання розмова з дружиною Ілоною відбувся вранці 29 серпня. Згодом до дружини приїхали три побратима Романа, які служили з ним, повідомили, що Роман загинув, рятуючи пораненого товариша, коли виходили з оточення. Але підтверджуючих фактів довго ніхто не міг установити.

Було багато версій: одні говорили, що він нібито потрапив у полон і знаходиться в р. Сніжне, інші – зниклий без вести. Після кількох місяців пошуків генетична експертиза показала збіг.

Роман Диллер був похований 3 вересня 2014 році на алеї Героїв Краснопільського кладовища в Дніпрі під номером 633 разом з іншими 96 загиблими захисниками. Указом Президента України № 9/2016 від 16 січня 2016 за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно). 6 грудня 2017, з нагоди Дня Збройних сил України в Решетилівці на будівлі Решетилівської гімназії імені В. Л. Олійника відкрили меморіальну дошку Романові Диллеру.

У нього залишилися батьки, дружина та син.