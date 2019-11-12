У Британії пропонують на свята брати ялинки в оренду

На Новий рік слід не купувати ялинку, а орендувати дерева на період свят у фермерів. З таким закликом до громадян Великобританії звернулися экоактивисты, повідомляє Daily Mail.

Відомо, що відповіддю багатьох британців на заклик стала поява слова Wokesmas. Це — поєднання слів Woke (пробудитися) та Christmas (різдво). Люди дають обіцянки, що у них буде замість «білого» різдва «зелене» — екологічно чисте.

Ті, хто проводив відповідні дослідження, стверджують, що тільки у Великобританії після свят на звалищі щорічно виявляється 7 млн ялинок. Таким чином утворюється 100 тис. тонн парникових газів.

Тому, люди, занепокоєні екологічною ситуацією, рекомендують прикрашати будинку зовні плющем, гостролиста і омелою, а не традиційної мішурою і світлодіодними вогнями.

Хоча до католицького Різдва ще залишається шість тижнів, на фермі в Лестершир відзначається зростання вдвічі попиту на орендовану різдвяну ялинку в горщику в порівнянні з попитом на продавані ялинки.

Керуючі фермою Аластер і Дайан Лакинг стверджують, що після 25 грудня намагаються заново посадити ялини, які їм повертають.

Відзначається також, що великі магазини, в тому числі John Lewis, Selfridges заборонили продаж пластикових іграшок. В їх планах перехід з пластикової подарункової упаковки на паперову, картонну та з рослинної целюлози.

Раніше повідомлялося, що 16-річна Тунберг під час свого виступу на саміті ООН звинуватила світових лідерів у зраді новому поколінню з-за недостатньої боротьби проти зміни клімату. Пізніше Північний рада в області охорони навколишнього середовища нагородив її премією розміром в 52 тисячі доларів. Однак прийняти її Грета відмовилася.