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В мережі опублікували відео стрілянини в харківській підземці

13.11.2019

Відео стрілянини у харківському метро було опубліковано в мережі. Кадри перестрілки опублікували очевидці на каналі Харків Vgorode в YouTube.

У вівторок, 12 листопада в Харкові була закрита станція метро «Наукова». Пізніше виявилося, що вночі на ній затіяв стрілянину 22-річний капрал поліції. За словами очевидців, він перебував під дією наркотиків.

При цьому на відео затриманий заперечує, що вживав наркотики.

Нагадаємо, перестрілка сталася у спортивного клубу в Харкові, 5 листопада. Правоохоронці встановили, що в результаті перестрілки було поранено 30-річний чоловік, уродженець Азербайджану. Він отримав поранення живота, ніг і передпліччя.

 

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