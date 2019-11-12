В мережі опублікували відео стрілянини в харківській підземці

Відео стрілянини у харківському метро було опубліковано в мережі. Кадри перестрілки опублікували очевидці на каналі Харків Vgorode в YouTube.

У вівторок, 12 листопада в Харкові була закрита станція метро «Наукова». Пізніше виявилося, що вночі на ній затіяв стрілянину 22-річний капрал поліції. За словами очевидців, він перебував під дією наркотиків.

При цьому на відео затриманий заперечує, що вживав наркотики.

Нагадаємо, перестрілка сталася у спортивного клубу в Харкові, 5 листопада. Правоохоронці встановили, що в результаті перестрілки було поранено 30-річний чоловік, уродженець Азербайджану. Він отримав поранення живота, ніг і передпліччя.