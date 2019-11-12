В уряді назвали ціну, за якою будуть торгувати землею

Після відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні її ціна складе не менше 2200 доларів за гектар. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

При цьому чиновник зазначив, що якщо виходити з моделі з обмеженнями, це буде максимум 1500 доларів.

«Наші розрахунки показують, що якщо ми застосуємо запропоновану модель, яка діє — це буде в середньому $ 2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженою моделі, з обмеженнями, це буде максимум $ 1500. Ось ціна обмежень (те, що називається „тільки українці купують“)», — сказав він.