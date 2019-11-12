Арахамія пояснив політику партії “Слуга народу” “на бомжів”

Глава фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що зміна ідеологічної орієнтації партії з лібертаріанство на соціал-лібералізм – наслідок орієнтації на масового виборця.

Про це він розповів в інтерв’ю “Лига.net”.

Арахамія заявив, що він “тільки вступив у партію член”, тому поки що не готовий обговорювати її ідеологію. Проте відзначив, що соціал-лібералізм – потрібен партії. В якості прикладу нардеп навів ставлення держави до бездомним.

“Тому що в либертарианстве якщо ти не зміг заробити, став бомжем і помер, то хрін з тобою. В соціалізмі кожен бомж повинен бути переорієнтований, працевлаштований і реинтегрирован суспільством”, – пояснив Арахамія. За його словами, українське суспільство – “супер соціальне”, і навіть молодь очікує від участі держави в економічних процесах.

“Якщо ми будемо говорити, що ми не за це, то ми будемо представляти не мас-маркет. У нас політичний продукт – це мас-маркет. Якщо у людей в голові є таке відчуття, то треба йому відповідати. Політична партія – це маркетинговий продукт”, – вважає нардеп. У той же час, Арахамія зазначив, що в партії “Слуга народу” є і лібертаріанців. На його думку, доказом цього служить обговорення в парламенті і суспільстві питання ринку землі та медичного канабісу.