«Підор*си рулять!» Маруся Звиробий на прикладі пояснила, як «бидло» перемагає в Україні

Військова Маруся Звиробий вважає, що в Україні перемагає «бидло», — доказ того справа про бронежилетах проти відповідального за розвиток і забезпечення армії Дмитра Марченка.

Відповідне відеозвернення вона опублікувала 12 листопада.

Відзначається, що на цьому відео Маруся жорстка, але досить спокійна і трохи сумна, в відміну від емоційних і різких видеозаявлений про діяльність президента Володимира Зеленського.

Військовослужбовець-жінка помітила, що «бидло» дуже часто перемагає «героїв» лише з тієї простої причини що його більше.

«Герої в історії, коли перемагає бидло, а захищати їх вже нікому, оскільки вони знищили своїми руками своїх героїв. Тоді система починає пресувати бидло, вбивати, грабувати, робити з ним що завгодно», — сказала вона.

«Коли бидло починає вити, вона згадує про своїх героїв, яких вже немає, ставити їм пам’ятники, писати геройські історії. І потім дуже важко вирощувати нових героїв. Тому що рости нормальною людиною серед бидла дуже важко. Підор*си рулять!», — додала вона.

Дивіться відео з її словами про це:

Зауважимо, що Дмитро Марченко — бойовий офіцер, учасник боїв за ДАП, очолював управління з розвитку та матеріального супроводу Збройних сил України.

Цього літа Держбюро відкрило справу про постачання армії нібито неякісних бронежилетів. За версією слідства, службові особи уклали багатомільйонний контракт на поставку, знаючи, що бронежилети «прострілюються».

Головою передбачуваної змови назвали Марченко, 11 листопада суд обрав для нього дуже жорстку запобіжний захід — арешт з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.

Офіцер не лише співпрацював зі слідством, але його і пропонували взяти на поруки ряд народних депутатів та героїв України, через що такий жорсткий вердикт суду здивував громадськість.