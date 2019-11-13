На Черкащині чоловік задушив співмешканку, загорнувши труп у ковдру

Зловмисник перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння задушив потерпілу. В подальшому залишив дівчину на порозі її ж власного будинку накривши ковдрою. Місцезнаходження зловмисника встановлено, він затриманий в порядку статті 208 КПК України. Про це повідомляє Національна поліція.

До Чорнобаївського відділення поліції зателефонував житель одного із сіл району та повідомив, що виявив свою співмешканку мертвою біля дверей власного будинку загорнуту у ковдру. Працюючи на місці події було встановлено, що потерпілу задушили. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення. Ним виявився знайомий потерпілої.

Свій вчинок чоловік чітко пояснити не зміг, лише розповів, що в той день перебував в стані алкогольного сп’яніння. Дівчину задушив, коли разом з друзями повертались на автомобілі з відпочинку. Коли під’їхали до будинку потерпілої, щоб відвести від себе підозру, сказав друзям, що дівчина спить. Відніс її тіло до порогу будинку, де залишив, накривши ковдрою.

Зловмисника затримано відповідно до статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.