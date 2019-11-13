На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

На Донбасі двоє військових виконували бойове завдання у глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одному відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого – відкритий перелом колінного суглобу й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

Обох доправили до Волноваської районної лікарні. Стан здоров’я одного пораненого важкий, іншого – середнього ступеня важкості.

У ЗМІ повідомляють, що серед поранених командир 128 окремої гірсько-піхотної бригади полковник Євген Коростельов.